ВХ: окружение ВСУ в Харьковской области повлияет на соседние участки фронта

Резниковский котёл, в который в Харьковской области попали около 1,7 тыс. военных ВСУ, влияет не только на этот участок фронта, но и на соседние участки в зоне СВО: украинскому командованию придётся перебрасывать батальоны или целые бригады из оперативного резерва.