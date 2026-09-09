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ВХ: окружение ВСУ в Харьковской области повлияет на соседние участки фронта

ВХ: окружение ВСУ в Харьковской области повлияет на соседние участки фронта

Резниковский котёл, в который в Харьковской области попали около 1,7 тыс. военных ВСУ, влияет не только на этот участок фронта, но и на соседние участки в зоне СВО: украинскому командованию придётся перебрасывать батальоны или целые бригады из оперативного резерва.

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