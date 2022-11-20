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Окслейд-Чемберлен уйдет из «Ливерпуля» бесплатно летом, скорее всего. Переговоров о новом контракте нет

Алекс Окслейд-Чемберлен, скорее всего, уйдет из «Ливерпуля» бесплатно летом. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сейчас между клубом и игроком нет переговоров о продлении контракта.

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