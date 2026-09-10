Случайности, которые камера поймала за долю секунды

Порой камера оказывается в нужном месте буквально на пару мгновений. Редкое природное явление, неожиданное совпадение или странная сцена выглядят настолько неправдоподобно, что без снимка в подобную историю никто бы не поверил.
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