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FiNE NEWS

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Мошенники используют фейковую запись на вакцинацию для кражи аккаунтов россиян

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения, якобы от имени поликлиник и портала «Госуслуги», с предложением записаться на вакцинацию от гриппа сезона 2026 года.

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