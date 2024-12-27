Суд арестовал замминистра дорожного хозяйства Челябинской области

ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов Суд Челябинска избрал меру пресечения первому замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станиславу Харченко, который является фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями.
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