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Суд арестовал замминистра дорожного хозяйства Челябинской области

Суд арестовал замминистра дорожного хозяйства Челябинской области

ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов Суд Челябинска избрал меру пресечения первому замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станиславу Харченко, который является фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

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