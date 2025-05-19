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Автоэксперт Иванов перечислил четыре главных проблемы китайских автомобилей

Автоэксперт Иванов перечислил четыре главных проблемы китайских автомобилей

Китайские автопроизводители за последнее время улучшили качество своих машин, однако все еще есть вопросы по поводу их надежности, заявил "Известиям" владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта "АЛЬЯНС ТРАКС" Алексей Иванов.

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