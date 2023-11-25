Что посмотреть: ТОП 3 фильма на выходные

«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+ 25 НОЯБРЯ, «РОССИЯ-К», 10:15 По пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Кинороман, получивший признание зрителей всего мира и удостоенный множества фестивальных наград, с огромной эмоциональной силой рассказывает о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война, о верности и предательстве, о нравственных испытаниях, вынести которые не все смогли с честью.