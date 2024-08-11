CAS постановил вернуть бронзу ОИ румынской гимнастке Барбосу

Global Look Press/www.imago-images.de/IMAGO/Oliver Zimmermann Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Национального олимпийского комитета Румынии и Румынской федерации гимнастики, касающейся лишения Анны-Марии Барбосу бронзовой медали в вольных упражнениях на Олимпиаде в Париже, сообщается на сайте суда.
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