Цены на российский газ зависят от мировых котировок

Текущие цены: в США газ подешевел до 3,1 USD/млн BTU, в Европе подорожал до 510 USD/1000 м³. Российский газ ориентируется на спотовые рынки и конкурентные механизмы, сохраняя связь с ценами на нефть и другие энергоносители.
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