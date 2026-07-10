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Цены на российский газ зависят от мировых котировок

Цены на российский газ зависят от мировых котировок

Текущие цены: в США газ подешевел до 3,1 USD/млн BTU, в Европе подорожал до 510 USD/1000 м³. Российский газ ориентируется на спотовые рынки и конкурентные механизмы, сохраняя связь с ценами на нефть и другие энергоносители.

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