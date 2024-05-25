Депутат предложила создать единый реестр авиадебоширов

По словам Надежды Школкиной, авиакомпании ведут списки агрессивных пассажиров, но они не синхронизируются Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина предложила вице-премьеру Виталию Саевельеву создать единый реестр авиадебоширов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии