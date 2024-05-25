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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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  • Стефания Новак
    Ни о каких переговорах! Они потом отдохнут наберутся сил и оружия и опять пойдут на Россию? Кому вы верите? Мало нас ...Путин назвал усло...
  • Михаил Е
    Да-а. С куревом он вообще окарал. Лучше б старушку какую переехал - меньше б дали.В Барнауле водите...
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Депутат предложила создать единый реестр авиадебоширов

Депутат предложила создать единый реестр авиадебоширов

По словам Надежды Школкиной, авиакомпании ведут списки агрессивных пассажиров, но они не синхронизируются Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина предложила вице-премьеру Виталию Саевельеву создать единый реестр авиадебоширов.

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