Заноза
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Заноза

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Добро и Зло. Созидание и разрушение. Александр Роджерс

Добро и Зло. Созидание и разрушение. Александр Роджерс

Артур Кларк, Рэй Брэдбери, Курт Воннегут – все эти замечательные люди (и многие другие) были ужасно разочарованы тем, что человечество тратит огромные ресурсы на всякую фигню вместо того, чтобы развивать что-то действительно полезное и нужное.

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ЦА
Цуркан Арк
Америка - страна люцифера и прочих его ипостасей
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