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Прозрачные платья и много кожи: что будем носить этой осенью, показывает Ирина Шейк

Прозрачные платья и много кожи: что будем носить этой осенью, показывает Ирина Шейк

Все выходы модели во время прошедшей Недели моды в Милане Ирина Шейк продолжает доказывать свою востребованность в профессии — сегодня 38-летняя россиянка входит в топ самых желанных моделей, с которыми хотят поработать модные Дома и бренды.

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