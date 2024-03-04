Прозрачные платья и много кожи: что будем носить этой осенью, показывает Ирина Шейк

Все выходы модели во время прошедшей Недели моды в Милане Ирина Шейк продолжает доказывать свою востребованность в профессии — сегодня 38-летняя россиянка входит в топ самых желанных моделей, с которыми хотят поработать модные Дома и бренды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии