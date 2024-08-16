Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 546 подписчиков

В Минздраве Якутии рассказали о состоянии сбитых на обочине детей

В Минздраве Якутии рассказали о состоянии сбитых на обочине детей

Один подросток, пострадавший в ДТП в Якутии, находится в тяжёлом состоянии.В министерстве здравоохранения Якутии сообщили о состоянии детей, которых 15 августа на обочине сбил неизвестный автомобилист.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх