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Сам себе мастер

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Куда применить оставшиеся пробки от вина, чтобы добавить оригинальности интерьеру

Куда применить оставшиеся пробки от вина, чтобы добавить оригинальности интерьеру

Если в доме осталось много винных пробок, их не стоит выбрасывать. Такие винные пробки не только подходят для переработок, но и как достаточно экологичный материал в большинстве случаев прекрасно могут быть использованы вторично.

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