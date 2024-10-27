Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Грузия: майдана не будет

Грузия: майдана не будет

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты парламентских выборов, которые объявил ЦИК и на которых победила правящая партия «Грузинская мечта» и призвала граждан на митинг в Тбилиси – 28 октября в 19:00.

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