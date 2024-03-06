100 лучших сольных песен The Beatles - 1

Когда THE BEATLES распались в 1970 году, они решили, что это конец истории. Но они ошиблись. Более 50 лет спустя Джон, Пол, Джордж и Ринго ( John, Paul, George, and Ringo) более влиятельны, знамениты и любимы, чем когда-либо.
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