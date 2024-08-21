Пожалуй, в каждой стране мира есть свое рецепт блинов или оладий из картофеля. В Ирландии это боксти, в Белоруссии - знаменитые драники, а в украинской кухне – деруны.
Деруны
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Пожалуй, в каждой стране мира есть свое рецепт блинов или оладий из картофеля. В Ирландии это боксти, в Белоруссии - знаменитые драники, а в украинской кухне – деруны.
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