Болтенков: вертолёты Ка-52 и Ка-29 от «Мистралей» возвращаются в боевой состав

Русские вертолеты, предназначавшиеся для «Мистралей», вернулись в строй и уничтожают безэкипажные катера ВСУВертолёты Ка-52 и Ка-29, которые предполагалось размещать на десантных кораблях типа «Мистраль» французского производства, начали возвращаться в боевой состав морской авиации Военно-морского флота России.