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Второй за сутки мост обрушился в приграничном регионе России. Что известно о происшествии в Курской области?

Второй за сутки мост обрушился в приграничном регионе России. Что известно о происшествии в Курской области?

В ночь на 1 июня в Курской области обрушился железнодорожный мост. Инцидент произошел в Железногорском районе на перегоне Остапово — Михайловский Рудник, в этот момент по мосту ехал грузовой локомотив.

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