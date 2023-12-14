Соседний Казахстан очередной год оказался не готов к зиме. Новости об авариях на ТЭЦ по всей стране буквально завалили казахстанские паблики и новостные ленты.
Казахстан взмолил Россию о помощи: Замерзающие русофобы позавидовали Мариуполю
Комментарии
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ЛМ
Людмила Моргунова
Тепла не хватает. Пусть казахи вспомнят, как они раньше жили и чем отапливали свои хижины - лепешками от коз и овец. Пусть вернуться к истокам. И хватит просить помощи у ненавистной ими России. У нас своих проблем хватает.
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1 час.
Serg
Пусть они померзнут и поймут в чем Российская помощь и кому доверять! Если хотят пусть их Европа и Америка греют, которым они не нужны!
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43 мин.
ВД
Вовладар Даров
Кизяка много, согреются, нечего было России зад показывать!!!!
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41 мин.
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