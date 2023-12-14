Казахстан взмолил Россию о помощи: Замерзающие русофобы позавидовали Мариуполю

ЛМ

Людмила Моргунова

Тепла не хватает. Пусть казахи вспомнят, как они раньше жили и чем отапливали свои хижины - лепешками от коз и овец. Пусть вернуться к истокам. И хватит просить помощи у ненавистной ими России. У нас своих проблем хватает.