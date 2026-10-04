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Private Equity Firms Double Down on Fossil Fuels

Despite pressure from some governments and consumers for a global energy transition, private equity firms continue to invest heavily in some of the world’s largest greenhouse gas emitters.

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