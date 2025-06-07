Среди астраханцев распространяют «утку» о мощной атаке ВСУ

Очередной дипфейк с изображением астраханского губернатора всплыл в Интернете. На этот раз злоумышленники при помощи нейросети использовали изображение главы региона Игоря Бабушкина, чтобы сфабриковать ложное сообщение о попытке противника нанести удар на Каспии по аналогии с атакой на Крымский мост.