Среди астраханцев распространяют «утку» о мощной атаке ВСУ

Очередной дипфейк с изображением астраханского губернатора всплыл в Интернете. На этот раз злоумышленники при помощи нейросети использовали изображение главы региона Игоря Бабушкина, чтобы сфабриковать ложное сообщение о попытке противника нанести удар на Каспии по аналогии с атакой на Крымский мост.
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