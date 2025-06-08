Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 747 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адель Неважно
    Эта мадам ,сама оскорбила весь народ России, который сделал ее и великой и известной. Мы для нее были холопами, стали...«В России больше ...
  • Владимир Елкин
    Бредовая идея старухи преклонного возраста! Может, у бывшей тренерши тарасовой началась деменция?«В России больше ...
  • Гулька
    О боже, когда же эти черномазые грязнули и сволочи будут наконец высланы из России? Они же ненавидят и нашу страну, и...«Главное, что мат...

"Мы требуем восстановить отца Гавриила на должности": огромная толпа требует вернуть пастора, который сказал неудобную правду о приезжих

"Мы требуем восстановить отца Гавриила на должности": огромная толпа требует вернуть пастора, который сказал неудобную правду о приезжих

Avia.pro - СМИ В Хохловском переулке сотни православных христиан, чтобы пройти крестным ходом и обратиться к Русской Православной Церкви с требованием восстановить отца Гавриила в должности настоятеля Сочинского подворья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх