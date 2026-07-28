ФСБ сообщила о задержании агента СБУ, готовившего теракт в Белгороде

В Белгороде сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали местного жителя, по заданию СБУ планировавшего подрыв автомобиля сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области, заявили в пресс-службе ведомства.
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