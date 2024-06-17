Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией

Он отметил, что если РФ примет участие во втором саммите по Украине, то это будет означать ее готовность к миру Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов начать мирные переговоры с Москвой "уже завтра", однако для этого РФ должна "уважать территориальную целостность" Украины.