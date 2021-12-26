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«Ман Сити» – главный соперник «Барсы» в борьбе за Холанда. «Горожане» уже общаются со стороной игрока (Diario Sport)

«Манчестер Сити» ведет борьбу за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Как утверждает Diario Sport, английский клуб стал главным соперником «Барселоны» в борьбе за 21-летнего форварда.

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