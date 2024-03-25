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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йоро – приоритетная цель «Реала» на лето наряду с Дэвисом и Мбаппе. «Лилль» запросит около 60 млн евро (As)

По информации As, 18-летний защитник «Лилля» является одной из приоритетных трансферных целей мадридцев наряду с Килианом Мбаппе и Альфонсо Дэвисом.

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