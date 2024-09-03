Ученые создали искусственные струи черных дыр

Эксперимент с использованием пучков протонов для исследования взаимодействия плазмы и магнитных полей, возможно, только что раскрыл тайну того, как квазары и другие активные сверхмассивные черные дыры высвобождают свои релятивистские джеты.
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