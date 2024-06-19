Секрет укоренения герани

Многие цветоводы сталкиваются с трудностями, пытаясь укоренить черенки герани. Основная проблема заключается в том, что при укоренении в воде черенки загнивают, и цветовод остается без прекрасного растения, которое могло бы украсить домашний цветник.
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