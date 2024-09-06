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В Совфеде прокомментировали новость о сборе подписей по вступлению Армении в ЕС

В Совфеде прокомментировали новость о сборе подписей по вступлению Армении в ЕС

Сенатор Цеков назвал "никчёмным" сбор подписей по вопросу вхождения республики в ЕСНакануне прозападные силы Армении обратились в ЦИК, заявив о своём желании начать сбор подписей за вступление в Евросоюз.

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