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Немецкие физики придумали альтернативный способ хранения водорода — в наночастицах палладия: Новости ➕1, 29.12.2021

Немецкие физики придумали альтернативный способ хранения водорода — в наночастицах палладия: Новости ➕1, 29.12.2021

Водород является крайне нестабильным газом, который рассматривается как энергоноситель будущего. Он может стать экологически чистым топливом для грузовых автомобилей, самолетов и судов, а также обеспечить экологически чистое производство цемента.

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