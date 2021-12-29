Водород является крайне нестабильным газом, который рассматривается как энергоноситель будущего. Он может стать экологически чистым топливом для грузовых автомобилей, самолетов и судов, а также обеспечить экологически чистое производство цемента.
Водород является крайне нестабильным газом, который рассматривается как энергоноситель будущего. Он может стать экологически чистым топливом для грузовых автомобилей, самолетов и судов, а также обеспечить экологически чистое производство цемента.
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