Новосибирский метрополитен начал ремонт входа на «Площади Ленина»

Руководитель пресс-службы Новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин пояснил, что сейчас идет замена гранитного камня и основания на «предвходной площадке» вестибюля станции «Площадь Ленина», расположенного в Краеведческом музее.
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