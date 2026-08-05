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Вечерний Новосибирск

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Новосибирский метрополитен начал ремонт входа на «Площади Ленина»

Новосибирский метрополитен начал ремонт входа на «Площади Ленина»

Руководитель пресс-службы Новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин пояснил, что сейчас идет замена гранитного камня и основания на «предвходной площадке» вестибюля станции «Площадь Ленина», расположенного в Краеведческом музее.

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