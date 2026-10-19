Власти Италии отправят в Милан сотни военных с целью усмирить беспорядки на улицах города. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на вице-премьера и министра транспорта Маттео Сальвини.
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