В Мастерской управления «Сенеж» подвели итоги суперфинала конкурса «Лидеры России. Команда». 16 – 18 октября 2026 года прошла «Лига чемпионов» — суперфинал шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», флагманского проекта Президентской платформы «Россия — страна возможностей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Отрава, гадость»...
- ДВ «Ростелеком» помо...
- ДВ От Кулибина до ат...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым