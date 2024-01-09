Экс-тренер "Спартака" Тедеско продолжает общение с Федуном и Заремой

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Доменико Тедеско в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что продолжает общение с бывшим владельцем московского "Спартака" Леонидом Федуном и его супругой Заремой Салиховой.
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