Украина отвергла предложение Орбана о прекращении огня

Игорь Жовква отметил, что у Украины другая позиция Киев выслушал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня и не станет рассматривать его инициативу, сообщил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.
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