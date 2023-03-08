У Месси нет голов и результативных передач в 4 матчах с «Баварией» подряд. Последний раз Лео забивал мюнхенцам в мае 2015-го

Лионель Месси не забивал и не отдавал голевые передачи в 4 матчах против «Баварии» подряд. В двухматчевом противостоянии с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов (общий счет 0:3) форвард «ПСЖ» не отметился результативными действиями.