В Москве на пасхальных богослужениях ожидают не менее 1,5 млн верующих

В Москве на богослужениях в ночь с 19 на 20 апреля ожидают не менее 1,5 млн верующих. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.
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