Глава МИД РФ обсудил Курскую область с президентом Международного комитета Красного Креста

17 сентября президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, где обсудила ряд вопросов, в том числе ситуацию в Курской области, сообщает корреспондент The Moscow Post.