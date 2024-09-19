Глава МИД РФ обсудил Курскую область с президентом Международного комитета Красного Креста

17 сентября президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, где обсудила ряд вопросов, в том числе ситуацию в Курской области, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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