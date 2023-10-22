В Катаре пообещали освободить заложников ХАМАС

По мнению советника министра иностранных дел Катара Маджида аль-Ансари, переговоры об освобождении израильских заложников, взятых в плен боевиками ХАМАС, продвигаются достаточно успешно, и вскоре гражданские лица окажутся на свободе, передает NDTV.