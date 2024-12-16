Новые разработки КНР в сфере стелс-технологий

Китайские истребители 5 поколения J-20, построенные с применением стелс-технологий Китай стремится стать мировым лидером в области военного авиастроения и для этого проводит разнообразные исследования и создаёт новые технологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии