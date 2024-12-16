БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Новые разработки КНР в сфере стелс-технологий

Новые разработки КНР в сфере стелс-технологий

Китайские истребители 5 поколения J-20, построенные с применением стелс-технологий Китай стремится стать мировым лидером в области военного авиастроения и для этого проводит разнообразные исследования и создаёт новые технологии.

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