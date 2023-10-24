Utair собирается построить деловой центр в тюменском аэропорту

Авиакомпания Utair планирует построить деловой центр в аэропорту «Плеханово» в Тюмени. Представитель электронной торговой площадки сообщил, что компания разместила закупку на разработку концептуального дизайн-проекта будущего комплекса.
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