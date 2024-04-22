В подмосковном лесу нашли военную радиостанцию

Радиостанция в лесополосе в Пушкине могла служить маячком для беспилотников Украины.В лесополосе в подмосковном Пушкине обнаружили военную радиостанцию, которая могла служить маячком для украинских беспилотников.
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