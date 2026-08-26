Оголен правый фланг южной оборонительной линии ВСУ Краматорско-Славянской агломерации Радомир Маркуш Фото: Александр Река/ТАСС Наши бойцы сломили сопротивление врага на восточно-дружковском направлении, полностью освободили Анновку (у противника — Ганнівка) и закрепились на достигнутых рубежах.
Безжалостный русский рейд в Дружковку: Наша ДРГ перерезала элитных «птах Мадьяра» на фоне краха обороны в Анновке
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Денисов
Все эти "птахи" - военные преступники и подлежат уничтожению! Только так! Уничтожать безжалостно!
Ответить
4 н.
Юрий Золотарев
Бандеровских ССУК не дОлжно оставаться на поверхности нашей Планеты!! "Работайте, братья!!"
Ответить
4 н.
Владимир Козлов
Вячеслав Денисов
Все эти &quot;птахи&quot; - военные преступники и подлежат уничтожению! Только так! Уничтожать безжалостно!
Прекрасно что наши бойцы придумывают новые схемы уничтожения врага с наименьшими потерями. Но не стоило так подробно расписывать действия наших ребят, а то получается - прямо таки учебное пособие выдали. Болтун - находка для шпиона! об этом надо помнить всегда.
Ответить
4 н.
Свежие комментарии