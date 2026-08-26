Все эти "птахи" - военные преступники и подлежат уничтожению! Только так! Уничтожать безжалостно!

Бандеровских ССУК не дОлжно оставаться на поверхности нашей Планеты!! "Работайте, братья!!"

Владимир Козлов

Вячеслав Денисов Все эти &quot;птахи&quot; - военные преступники и подлежат уничтожению! Только так! Уничтожать безжалостно!

Прекрасно что наши бойцы придумывают новые схемы уничтожения врага с наименьшими потерями. Но не стоило так подробно расписывать действия наших ребят, а то получается - прямо таки учебное пособие выдали. Болтун - находка для шпиона! об этом надо помнить всегда.