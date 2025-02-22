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Глава Минэкономики: Требования для решивших вернуться в Россию компаний будут «совсем иными»

Глава Минэкономики: Требования для решивших вернуться в Россию компаний будут «совсем иными»

Решетников указал на изменения в российской экономикеТребования по локализации, инвестициям и технологиям для иностранных компаний, решивших вернуться в Россию, будут «совсем иными», заявил министр экономического развития Максим Решетников.

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