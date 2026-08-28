МИД России предупреждает о рисках задержания танкеров странами ЕС

Задержание танкеров и возможные последствия В Министерстве иностранных дел России выразили мнение, что задержание танкеров странами Европейского союза, которые якобы принадлежат «теневому флоту», может иметь обратный эффект и негативно отразиться на самих европейских государствах.
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