100 лет назад был создан Советский Союз - самое прогрессивное и передовое государство!

Как отмечают многие, Союз обогнал своё время лет на 300. Возможно, в этом и была основная проблема — далеко не все были готовы жить в новом обществе по новым правилам.
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