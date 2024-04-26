Дочь народного артиста РФ Владимира Машкова давно обосновалась в Соединенных Штатах. В прошлом Мария Машкова приезжала в Россию для работы, но с началом событий на Украине она стала выражать негативное отношение к стране, в которой стала известной.
Дочь Владимира Машкова окончательно отреклась от отца
Комментарии
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s
sorsw
Там тепло. А в России всегда говорили:"Знал бы прикуп - жил бы в Сочи". Уверена, что если будет совсем хреново, то отец в лос-анжелеском "Сочи" без денег не оставит...
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16 час.
ВА
Виктор Александров
Эх, Маша! Ты не наша. Позор для России. Предатель. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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7 час.
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