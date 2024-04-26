НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Alldaily

187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    ☝️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤷‍♂️толь у нас в стране Героев гнобятПосадивший самоле...
  • Виктор Александров
    Эх, Маша! Ты не наша. Позор для России. Предатель. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.Дочь Владимира Ма...
  • Наталья Середа
    Нам пилоты не нужны, мы гастеров завезем.Посадивший самоле...

Дочь Владимира Машкова окончательно отреклась от отца

Дочь Владимира Машкова окончательно отреклась от отца

Дочь народного артиста РФ Владимира Машкова давно обосновалась в Соединенных Штатах. В прошлом Мария Машкова приезжала в Россию для работы, но с началом событий на Украине она стала выражать негативное отношение к стране, в которой стала известной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
s
sorsw
Там тепло. А в России всегда говорили:&quot;Знал бы прикуп - жил бы в Сочи&quot;.  Уверена, что если будет совсем хреново, то отец в лос-анжелеском &quot;Сочи&quot; без денег не оставит...
Ответить
16 час.
ВА
Виктор Александров
Эх, Маша! Ты не наша. Позор для России. Предатель. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх