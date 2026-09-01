Едва увидев Путина, Моди пошёл на перерез: Язык жестов удивительный

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди кратко пообщались "на ногах" перед заседанием совета глав государств — членов ШОС.
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