МИД России указал на попытки США расширить влияние в Казахстане

В интервью агентству «РИА Новости» директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник заявил, что США пытаются усилить свое присутствие в Казахстане, используя программы подготовки миротворцев и военного персонала по стандартам НАТО.
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